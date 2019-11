Festival del Vermouth a Torino

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Primo 'festival' del Vermouth di Torino aperto al pubblico, sabato 16 novembre nella sede di Ais (associazione italiana sommelier) del capoluogo piemontese, in vai Modena 23. Una giornata per conoscere la genesi e l'evoluzione del vino aromatizzato nato all'ombra della Mole, che sta vivendo un periodo di grande rilancio. Esperti e produttori incontreranno il pubblico - biglietto di ingresso 10 euro - nel workshop 'Imparare a conoscere il Vermouth di Torino, in programma alle 16, e ai tavoli delle degustazioni aperti dalle ore 17.

La giornata è organizzata dall'Istituto del Vermouth di Torino, l'associazione che dal 2017 rappresenta e tutela la storica bevanda torinese in Italia e nel mondo. Partecipano i 18 soci: Berto, Bordiga, Calissano, Carlo Albertyo, Carpano, casa Martelletti, Chazaletets, Cinzano, Giulio Cocchi, Del Professore, Drapò, Gancia, La Canellese, Martini & Rossi, Peliti's, Sperone, Tosti 1820, Vergnano.