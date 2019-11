Capitan Harlock compie 40 anni, il maestro Matsumoto a Torino

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Capitan Harlock, il celebre pirata spaziale nato dall'immaginazione del maestro Leiji Matsumoto, compie 40 anni. Per l'occasione il suo padre artistico è a Torino, che gli dedica quattro giorni di eventi, tra cui c'è anche l'annullo filatelico di Poste Italiane con speciale folder commemorativo.

L'iniziativa 'Mare di stelle', promossa dall'Associazione Culturale Leiji Matsumoto con Comune e Città Metropolitana prevede, fra gli appuntamenti, una serata speciale al Cinema Massimo con la proiezione di 'Galaxy Express 999 The Movie' alla presenza del sensei, che sabato sarà al Mufant per l'inaugurazione della statua di Harlock e della mostra 'Anno 1979 Capitan Harlock sbarca in Italia'. Eventi anche al Mao, al Museo del Cinema e alla Scuola Holden con una inedita performance live drawing di Matsumoto che per la prima volta realizzerà in Italia un bokusaiga, tipico disegno giapponese.

"Siamo onorati - dice l'assessora Francesca Leon - di avere qui il maestro. I suoi personaggi incarnano alcuni tra i migliori sentimenti degli esseri umani e ci portano a riflettere su temi importanti come il rispetto della terra". (ANSA).