Torino: Zaza e Parigini recuperati,

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Il Torino recupera due infortunati: Zaza e Parigini hanno svolto oggi al 'Filadelfia' l'intera seduta di allenamento con la squadra. Programma ancora personalizzato invece per Baselli, lavoro solo atletico per Bonizafi i cui tempi di recupero di allungano: ha ancora la mano ingessata, che rimarrà tale ancora per un po' tanto da rendere improbabile un suo ritorno in campo se non a ridosso delle festività. C'è poi Iago Falque, che continua a seguire le terapie che gli sono state prescritte.

La prossima partita dei granata dopo la sosta sarà all'Olimpico Grande Torino, sabato 23 novembre, contro l'Inter di Antonio Conte.