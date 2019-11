Petizione, monumento per vvf Quargnento

(ANSA) - ALESSANDRIA, 13 NOV - Un monumento per rendere omaggio ai tre vigili del fuoco morti nell'esplosione di una cascina a Quargnento, nell'Alessandrino. Lo chiede una petizione online, su change.org, che ha già raccolto qualche centinaia di firme. La richiesta è rivolta alla sindaca di Quargnento, Paola Porzio, che nei giorni scorsi ha annunciato l'intenzione dell'amministrazione di costituirsi parte civile nel processo per la tragedia.

"Non vogliamo, come Comune, che vengano a visitarci per la cascina maledetta, ma perché paese natale del pittore Carlo Carrà, per il quale organizzeremo una grande mostra nel 2021, e per molte altre iniziative - spiega la prima cittadina -. La tragedia purtroppo c'è stata, ma i proprietari della cascina e gli eventuali responsabili non c'entrano nulla col paese".

Intanto su Fb la vedova di Antonino Candido, Elena Barreca, chiede di ricordare il marito aiutato le persone che hanno bisogno. "Ogni gesto buono - dice - farà felice mio marito i suoi fratelli".