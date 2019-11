Network bollette 'Zero' a quota 10 mila

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Ha superato quota 10 mila il numero dei consumatori che hanno aderito a 'Zero', il primo social utility network nato a Torino e che, grazie a un rodato meccanismo di fidelity program, azzera le bollette di luce e gas, canone Rai e accise incluse. Un'idea rivoluzionaria di Cristiano Bilucaglia, presidente della multiutilities company piemontese 'uBroker Srl', ingegnere domese maestro di sharing economy che in Italia, "grazie al baratto fra imprese, ha salvato dal 2009 a oggi oltre 3.000 pmi dalla crisi".

"E' stato possibile - spiega l'industriale - grazie all'erogazione, sulle rispettive fatture bimestrali di un volume complessivo di sconti in continua crescita che supera di gran lunga, al momento attuale, i 5 milioni di euro".

Bilucaglia ha altresì fondato 'BeChildren Onlus', un ente solidale che redistribuisce parte dei proventi derivanti dalle bollette azzerate per progetti mirati di aiuto e sostegno alla formazione scolastica e la tutela sanitaria dei bambini del Terzo mondo.