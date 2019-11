Intesa, Barbero racconta il Rinascimento

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Prosegue il ciclo di lezioni di Alessandro Barbero, "Quando l'economia cambia la storia". Dopo il successo del primo appuntamento, giovedì 14 novembre al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino lo storico e scrittore tiene la lezione "Il denaro e le donne: Grazia Nasi, una finanziera del Cinquecento".

Al centro della conferenza il Rinascimento e un'Europa prospera, fondata sul credito e il commercio, cui fa da contraltare una feroce intolleranza religiosa. A Oriente, invece, l'Impero Ottomano offre il quadro di un'economia in stagnazione ma una società relativamente tollerante. Fra questi due mondi operano i banchieri ebrei, protagonisti e vittime dell'epoca. Non solo uomini ma anche donne, come Grazia Nasi, figura emblematica nel racconto dell'epoca.

Si prenota accedendo al sito www.grattacielointesasanpaolo.com/news. Allo stesso indirizzo sarà possibile seguire la diretta streaming.