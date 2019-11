Ct Portogallo,Ronaldo?Basta storie,gioca

(ANSA) - LISBONA, 13 NOV - "Cristiano Ronaldo è motivatissimo, e se l'ho convocato è perché è tutto a posto. Sta bene, e giocherà domani contro la Lituania, lasciandosi alle spalle le chiacchiere che vengono dall'Italia".

Così, in conferenza stampa a Faro, il ct del Portogallo Fernando Santos che, più che della partita, è costretto a parlare del suo fuoriclasse in corsa per il suo sesto Pallone d'Oro. "Ciò che arriva dall'Italia non lo so - dice ancora Santos -, e certe storie qui non devono arrivare. Lo stesso Ronaldo lascia perdere certe cose e, come ho detto, è pronto e molto motivato per giocare, visto che è anche un eccellente professionista. Tutti lo sanno, e non capisco come possa esserci ancora chi discute uno come lui".

"In troppi amano inventare storie su di lui - dice ancora Santos -, ci sono milioni di calciatori ma certe chiacchiere le fanno solo su Cristiano. Il quale sta bene e giocherà, ed è questo ciò che ci interessa. E adesso basta,non parlo più di lui, ma solo della partita contro i lituani".