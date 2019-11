Cnn dedica servizio a Museo Auto Torino

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - La Cnn, primo canale all news della storia fondato nel 1980 ad Atlanta negli Usa, dopo avere consigliato Torino come 'meta insolita' di un viaggio in Italia nell'estate 2019, è tornata a parlare del capoluogo piemontese con un servizio dedicato al Museo dell'Auto e al talento del car-designer Marcello Gandini.

Lo storico giornalista di automotive Peter Valdes-Dapena ha firmato un servizio dedicato alla Lamborghini Countach, andato in onda lo scorso weekend, e un articolo online, con un'intervista al designer.

Marcello Gandini lo scorso 15 ottobre ha ricevuto il premio Matita d'Oro del Mauto, e il museo gli ha dedicato una grande mostra personale, visitata da 83 mila persone tra il gennaio e il maggio scorsi.