Europei corsa campestre in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - La 28esima edizione degli Europei di corsa campestre, nel 2021, si svolgeranno in Piemonte. La decisione è stata annunciata ad Istanbul. Un "grande successo per il Piemonte", affermano il governatore, Alberto Cirio, e l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca.

"Questo evento avrà la capacità di attrarre in Regione grandi atleti - aggiungono - e sarà un ottimo palcoscenico per mostrare a tutti le nostre competenze nel gestire gare simili ma anche per mostrare le bellezze paesaggistiche e architettoniche che rendono il Piemonte una grande Regione italiana".

E' la quarta volta che l'Italia ospita gli europei di corsa campestre. Più di 600 sportivi sono attesi in Piemonte da tutta Europa. L'evento si svolgerà al Parco della Mandria. "Stiamo studiando una partnership con le Atp Finals - annuncia Alfio Giomi, presidente Fidal - che Torino ospiterà proprio nel 2021.

Il lavoro inizia da subito, nell'ottica di un percorso che vuole portarci agli Europei di Roma 2024".