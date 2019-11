Ronaldo già in Portogallo, niente multe

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Nessuna multa per Cristiano Ronaldo che, sostituito in Juventus-Milan, ha lasciato l'Allianz Stadium prima della fine della partita. E' quanto si apprende da ambienti vicini alla società bianconera. Nei confronti dell'attaccante, in Portogallo per rispondere alla chiamata della sua Nazionale, non ci saranno dunque provvedimenti disciplinari.