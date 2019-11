Cavallerizza, occupazione oltre 12/11

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Potrebbe slittare di concerto fra le parti il termine, inizialmente previsto per il 12 novembre, entro cui gli occupanti devono lasciare la Cavallerizza. Lo rende noto l'assessore all'Urbanistica della Città di Torino, Antonio Iaria, nelle comunicazioni al Consiglio comunale sulla vicenda. "Finalmente c'è un progetto culturale-artistico realizzabile, in grado di risolvere i problemi contingenti legati alla sicurezza del complesso", ha detto Iaria, ribadendo "la volontà politica di approvare il regolamento dei beni comuni".

Le comunicazioni all'Aula arrivano a meno di un'ora dall'incontro in Prefettura per la firma del verbale d'intesa sul futuro del patrimonio Unesco andato a fuoco nelle scorse settimane.

Quanto alla presenza alla riunione del tavolo, la scorsa settimana, dei consiglieri M5S Viviana Ferrero e Damiano Carretto, la prima cittadina ha ribadito di non ritenere "opportuna la loro partecipazione". E ha spiegato di non esserne a conoscenza.