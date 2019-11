Appendino, al fianco lavoratori Embraco

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Una delegazione di lavoratori Embraco, in presidio davanti al Comune di Torino, ha incontrato la sindaca Chiara Appendino. La prima cittadina, che è anche sindaca della Città metropolitana, si è impegnata a sollecitare l'intervento del ministro Patuanelli. E si è detta disponibile a recarsi ai cancelli dello stabilimento ex Whirpool di Riva di Chieri invitando tutti i sindaci dell'area metropolitana interessati, a prescindere dalla loro appartenenza politica.

Il presidio si sposterà davanti alla Regione Piemonte e, alle 14, sarà davanti all'Unione Industriale per l'incontro convocato dall'Amma.