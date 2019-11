Asta Mondiale Tartufo, 420mila euro

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - La 20/a Asta Mondiale del Tartufo bianco d'Alba si è chiusa con un ricavato di 420 mila euro, una delle somme più alte raccolte nell'iniziativa, promossa dall'Enoteca Regionale Piemontese Cavour e dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, con il supporto della Regione Piemonte e di Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo).

Come sempre, la regia dell'Asta è stata al Castello di Grinzane (Cuneo), quest'anno in collegamento con Singapore, Hong Kong e Mosca. In ogni piazza sono stati battuti lotti dei pregiatissimi tartufi, con il gran finale a suon di rilanci da tutte le sedi e aggiudicazione finale di un pezzo da 1 kg e 5 grammi, a 120 mila euro, a un imprenditore di Hong Kong. Il ricavato andrà in beneficenza, alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra onlus, all'Istituto 'Mother's Choice' di Hong Kong, al Dmitri Rogachev Nationl Medical Research Center of Pediatric Hematology Oncology and Immunology di Mosca, al World Food Future-Educate di Singapore.