'Tuttomele' sogna gemellaggio con NY

(ANSA) - PINEROLO (TORINO), 09 NOV - A Cavour Torino) è stata inaugurata, oggi pomeriggio, la 40a edizione di Tuttomele, rassegna regionale dedicata al mondo della frutticoltura. Per 9 giorni, fino a domenica 17 novembre, ai piedi della Rocca, si susseguiranno mercati, appuntamenti gastronomici, convegni e spettacoli. In piazza Sforzini trovano spazio gli stand dei comuni pinerolesi del distretto frutticolo.

Nel corso dell'inaugurazione il presidente della Pro Cavour Marcello Bruno ha dichiarato: "Ho un sogno nel cassetto, trasformare la rassegna in un evento nazionale". Presenti tra gli altri, alla cerimonia, il senatore Lucio Malan, i deputati Daniela Ruffino, Gualtiero Caffaratto e l'assessore regionale all'Agricoltura Protopapa.

Dal sindaco di Cavour Sergio Paschetta è invece arrivata la proposta di gemellaggio tra la "Piccola mela" Cavour, e la "Grande mela" New York".