Turismo, accordo Vda, Piemonte e Liguria

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - Siglato oggi ad Alba, nell'ambito della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, un accordo che rafforza la collaborazione nel turismo tra le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Lo hanno firmato i rispettivi assessori regionali, Vittoria Poggio, Laurent Viérin e Gianni Berrino.

Gli obiettivi dell'intesa "rispondono pienamente - spiega Vittoria Poggio - alle finalità fondanti della nostra nuova legge regionale in materia di turismo culturale, con la quale la Regione Piemonte intende favorire la costituzione e lo sviluppo di sistemi, sia tematici che territoriali, quali strumenti di cooperazione tra territori limitrofi. L'individuazione di azioni sinergiche, con un calendario di iniziative comuni, è da applicare, fra le altre tematiche, per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, per la promozione dei territori stessi, per la dotazione di professionalità, per una più efficace collaborazione tra livello regionale e territoriale".