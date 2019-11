Toro vince, doppiette Belotti Berenguer

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - E' tornato al successo il Torino, dopo 6 partite nelle quali aveva raccolto appena due punti, i pareggi casalinghi con Napoli e Cagliari. I granata hanno travolto, 4-0 in trasferta, il Brescia. Doppietta di Belotti, su rigore, nel primo tempo, e di Berenguer nel finale della partita. I lombardi, con il nuovo allenatore Grosso al posto dell'esonerato Corini, hanno giocato in 10 dal 41' del primo tempo per l'espulsione di Mateju.