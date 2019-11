Pioli, contro Juve possibile difesa a 3

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 9 NOV - Stefano Pioli con la Juve potrebbe schierare nel Milan una difesa a tre provata in questi giorni e lo conferma in conferenza stampa: "La difesa a tre è una possibilità, gli allenamenti sono fatti per provare soluzioni. Abbiamo giocato a tre anche nel secondo tempo con la Lazio, ma la differenza sta nell'atteggiamento, ci vorrà più attenzione. Non credo ci sia un sistema di gioco migliore di un altro, credo si debba mettere in campo una squadra con le caratteristiche giuste per affrontare la Juve". Il tecnico conferma che Suso "sta bene" ed è "a disposizione" dopo aver saltato la gara con la Lazio per infortunio e si augura che Piatek e Leao possano dare un maggior contributo: "Ho parlato con Leao e gli ho mostrato cosa ha fatto e cosa non ha fatto contro la Lazio. E' consapevole di non essere entrato con lo spirito giusto, mi auguro abbia imparato la lezione e che la sua prossima prestazione sia di altro livello". Pioli con la Juve dovrà fare a meno di Borini, Castillejo, Kessie e Musacchio.