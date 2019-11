Milan: Pioli, anche Juve ha punti deboli

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 09 NOV - "Ho visto dal vivo le gare della Juventus contro Parma e Fiorentina. Credo siano state le uniche in cui non è stata così dominante come poi è diventata. E' una squadra completa: ha fisicità, sa leggere le situazioni, ma dei punti deboli li hanno anche loro. Dobbiamo essere bravi a metterli in evidenza. Il Milan è pronto a lottare, combattere e non si arrende. Le gare iniziano tutte 0-0 e 11 contro 11". Lo dice in conferenza il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della gara contro la Juventus.