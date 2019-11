Mercato 'libero scambio', torna protesta

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - Torna, al Balon di Torino, la protesta degli anarchici contro il trasferimento di oltre duecento venditori abusivi da San Pietro in Vincoli e Canale Molassi in via Carcano, avvenuto il 5 ottobre. Una decina di antagonisti ha organizzato un presidio in via Andreis e ha srotolato uno striscione con la scritta "Senza Balon non so stare. Speculatori e polizia andate via". Due abusivi sono stati denunciati dalla polizia municipale e la merce è stata sequestrata. La zona è presidiata dalla polizia.