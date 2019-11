Lavazza, orgoglio per finalisti Next Gen

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - C'è attesa per la finale di questa sera all'Allianz Cloud di Milano per la finale delle Atp Next Gen, le finali dedicate ai giovani tennisti, tra l'azzurro Jannick Sinner, n.93 del ranking mondiale, e l'australiano Alex De Minaur, n.18. I due sfidanti sono entrambi brand ambassador di Lavazza, sponsor della competizione tennistica: "Siamo lieti - spiega marco Lavazza, vicepresidente del Gruppo Lavazza - di aver trovato un nuovo terreno di gioco nella sponsorizzazione delle Next Gen Atp Finals 2019, un torneo che ha riscosso un grande successo. In questi anni il nostro impegno nel tennis è cresciuto in modo significativo, conquistando anno dopo anno i tanti appassionati in tutto il mondo. Crediamo molto nel talento dei giovani e siamo orgogliosi della finale fra Sinner e De Minaur, nostri nuovi brand ambassador che rappresentano il futuro di questo sport".