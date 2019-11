Asta Mondiale Tartufo con 3 metropoli

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - Si ripete domani il 'rito' dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, con l'edizione numero 20.

Nella sala del castello di Grinzane Cavour (Cuneo), nel cuore delle Langhe e nel pieno della Fiera Internazionale dedicata al prezioso fungo ipogeo, verranno battuti, in un'iniziativa benefica, i pezzi migliori finora raccolti. L'asta, condotta da Caterina Balivo ed Enzo Iacchetti, si terrà in collegamento con Hong Kong, Singapore e Mosca, a partire dalle ore 13 italiane.

La location di Honk Kong sarà il ristorante stellato "Otto e Mezzo Bombana' dello chef tre stelle Michelin Umberto Bombana; a Singapore i partecipanti si raduneranno nella National Gallery, a Mosca direttamente dal ristorante Bosco Cafe dei magazzini Gum nella Piazza Rossa.

In occasione dell'Asta saranno anche premiati i nuovi Ambasciatori del tartufo Bianco nel mondo, lo chef stellato Massimiliano Alajmo e Yong Zhang, fondatore e chef esecutivo del gruppo Xinrongji, proprietario di tre locali stellati da Shangai e Hong Kong.