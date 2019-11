La Germania ha convocato Emre Can

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Nella Juventus non trova spazio ma nella Nazionale tedesca è stato convocato dal ct Joachim Loew.

E' lo strano il destino dello juventino Emre Can che, dopo essere stato escluso dalla lista Champions dei bianconeri, continua nel contempo a sperare in un posto fra i convocati per l'Europeo itinerante dell'anno prossimo. Emre Can è stato inserito fra i convocati per la doppia eurosfida contro Bielorussia e Irlanda del Nord, in programma rispettivamente sabato 16 e martedì 19 novembre. Unica particolarità: Emre Can è stato inserito fra i difensori della Nazionale tedesca e non a centrocampo, dove invece gioca abitualmente.