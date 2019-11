Colpita da monopattino donna in ospedale

(ANSA) - TORINO, 8 NOV - Una 56enne moldava è stata investita da una persona su un monopattino elettrico oggi a Torino su un marciapiede in corso Giulio Cesare. Finita a terra e ferita, è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale san Giovanni Bosco per la medicazione. Gli agenti della polizia municipale stanno cercando di ricostruire l'accaduto. L'incidente arriva giorni dopo le dimissioni del comandante della polizia municipale di Torino, Emiliano Bezzon legate alla polemiche sulle multe agli utilizzatori di monopattini.