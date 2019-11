Collège des Ingénieurs compie 10 anni

(ANSA) - TORINO, 8 NOV - Compie dieci anni il Collège des Ingénieurs Italia o Cdi Italia, Scuola di Alta Formazione al Management fondata nel 2009 a Torino dalle Fondazioni Agnelli, Pirelli e Garrone con il Collège des Ingénieurs di Parigi, con l'obiettivo di creare anche in Italia un master internazionale in gestione di impresa (Mba) rivolto a laureati in materie scientifiche. Per festeggiare il traguardo 350 tra ex allievi, partner, aziende e fondatori - presenti John Elkann, Alessandro Garrone, Gustavo Bracco, Francesco Profumo (presidente del Cdi) - si sono riuniti a Torino nell'Auditorium del Grattacielo Sanpaolo.

Il percorso, gratuito, coinvolge 50 talenti ogni anno. Sono stati finora 300 i giovani che hanno avuto accesso al master.

Tutti hanno trovato lavoro entro tre mesi dalla fine del corso, con una retribuzione superiore del 30% alla media del mercato italiano, in società quali Atlantia, Cnh Industrial, Edison, Exor, Electrolux, Fca, Ferrari, Juventus, PartnerRe, Pirelli, Snam. Il 10% ha creato una propria azienda.