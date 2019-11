Clima, situazione poco grave solo per 1%

(ANSA) - TORINO, 8 NOV - I cambiamenti climatici preoccupano molto gli italiani. Solo l'1% ritiene che la situazione sia "poco grave", mentre per 3 persone su 4 è "grave" o "gravissima". E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè presentata al Castello di Moncalieri, sede del convegno 'L'agricoltura come strumento strategico per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici' nella prima delle tre giornate di 'Coldiretti al Castello'.

"L'agricoltura - hanno detto il presidente della Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa - è l'attività economica che più di tutte vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici. nel solo Piemonte l'ammontare dei danni provocati dal maltempo e dai parassiti arriva a 200 milioni di euro".

Protagonisti oggi oltre 1500 studenti delle scuole della città, che hanno partecipato ai laboratori sotto i gazebo gialli Coldiretti. Domani e domenica il Villaggio proseguirà con incontri, street food, mercato a km0, cucina degli agrichef, laboratori.