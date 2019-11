Bankitalia, in Piemonte è stagnazione

(ANSA) - TORINO, 8 NOV - In Piemonte prosegue il quadro di stagnazione, anche il recupero dell'occupazione ha perso slancio e il credito ha rallentato. Un lieve miglioramento è fatto registrare nel settore delle costruzioni, mentre è peggiorata la performance dell'industria, che risente anche del calo delle esportazioni. Solo i servizi hanno un andamento ancora moderatamente positivo, ma non il commercio. Questo il quadro dei primi sei mesi del 2019 che emerge dal Rapporto sull'Economia del Piemonte della Banca d'Italia, presentato dal direttore della sede di Torino, Luigi Capra, con il consigliere superiore di Bankitalia Lodovico Passerin d'Entreves.

"Anche il credito alle imprese - ha sottolineato Capra - ha rallentato, il che è conseguenza soprattutto dell'indebolimento degli investimenti. I prestiti alle famiglie invece hanno continuato a crescere sui livelli dello scorso anno. In aumento la quota di risparmio detenuta in forma liquida, segno del calo di fiducia che si registra a partire dall'estate 2018".