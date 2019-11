Piemonte, porte aperte Palazzo Lascaris

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - Un gruppo di cittadini della Pro Loco di Caselle Torinese ha visitato oggi le sale di Palazzo Làscaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Un edificio barocco nel centro di Torino, a pochi passi da piazza San Carlo, che merita di essere conosciuto. "Ben vengano questo genere di iniziative - dice il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia - l'auspicio è che si replichino con maggiore frequenza.

Le visite dei cittadini a Palazzo Lascaris sono un'occasione per far conoscere da vicino il funzionamento dell'Assemblea legislativa piemontese e tutte le attività che quotidianamente vengono svolte al suo interno".

Ogni giorno diverse scolaresche di studenti visitano Palazzo Làscaris sia per scoprire la sua storia, che per avere alcune informazioni di base sulle attività del Consiglio regionale e, in particolare, sulla formazione e l'approvazione delle leggi regionali.