Lavoratori Embraco alla fiera di Rho

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - I lavoratori della ex Embraco manifestano alla fiera di Rho (Milano), dove la nuova proprietà Ventures è presente con uno stand al Salone delle moto.

Lunedì a Torino è previsto il tavolo all'Amma e i sindacati hanno organizzato per la stessa giornata un corteo con presidi davanti alle sedi del Comune e della Regione per chiedere che si trovi più in fretta possibile una soluzione. Un nuovo incontro al ministero dello Sviluppo Economico è previsto entro metà dicembre.