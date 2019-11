Fantolino firma Panettone Palazzo Madama

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - Fondazione Torino Musei e Fantolino si alleano per promuovere il patrimonio culturale piemontese.

Primo risultato è il Panettone di Palazzo Madama firmato Fantolino, con una ricetta dedicata alla tradizione cioccolatiera delle Madame Reali. Fantolino sostiene anche i tre Musei Civici personalizzando 400.000 confezioni di uova con un voucher per l'acquisto agevolato del biglietto multimuseo Palazzo Madama, Gam e Mao.

"E' un esempio di collaborazione tra pubblico e privato a beneficio della collettività. Stiamo pensando a un souvenir rappresentativo della città", spiega Gabriella Fantolino. "E' l'occasione per portare l'arte dei nostri musei nella vita delle famiglie", aggiunge il segretario generale della Fondazione, Elisabetta Rattalino. "Cultura e cibo sono un binomio importante per Torino", afferma l'assessore comunale al Turismo, Alberto Sacco, mentre per l'assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa "la collaborazione è importante perché mette in evidenza le eccellenze della regione".