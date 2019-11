Buono stile vita rallenta invecchiamento

(ANSA) - ALBA, 7 NOV - L'invecchiamento 'di successo', inteso come attivo e in salute, è al centro di un convegno internazionale di tre giorni organizzato dalla Fondazione Ferrero, al via oggi ad Alba. A parlarne sono stati chiamati alcuni fra i massimi esperti mondiali, a partire dal direttore del National Institute on Aging di Baltimora, fra i massimi esperti mondiali, che ha tenuto la lettura iniziale. I lavori si articoleranno in quattro sessioni scientifiche, dedicate rispettivamente alla cronicità, alla memoria, alla tecnologia e al ruolo del macrobiota intestinale.

La tre giorni sarà anche l'occasione per presentare i risultati di un progetto trentennale della Fondazione, che coinvolge i dipendenti anziani promuovendone la socialità e la salute. L'invecchiamento, questo l'assunto su cui si basa il progetto, non è un fattore biologico immodificabile, bensì un processo sul quale è possibile intervenire positivamente attraverso interventi sullo stile di vita.