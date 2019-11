Bonucci "primo obiettivo Juve raggiunto"

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - "Primo obiettivo stagionale raggiunto". Leonardo Bonucci è stato tra i grandi protagonisti della vittoria contro la Lokomotiv Mosca, che ha permesso alla Juventus di staccare il pass per gli ottavi di finale con due turni d'anticipo. "Godiamoci questa vittoria perché da partite vinte in questa maniera c'è solo da imparare - prosegue il capitano bianconero nel suo post su Instagram -. Ora si pensa al campionato".

Decisivo l'intervento del difensore al 33' del secondo tempo, quando ha respinto sulla linea di porta il tiro di Joao Mario.

Il vero eroe della RZD Arena è stato però Douglas Costa, autore del gol decisivo in pieno recupero. "In una fredda notte russa ho pensato che il modo migliore per scaldarsi fosse abbracciarsi tutti quanti dopo un gol", commenta il brasiliano su Instagram.