Le aziende raccontate dagli artisti

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - A Torino i brand si mettono in mostra in un dialogo fra impresa e arte. Dall'8 al 24 novembre il Mastio della Cittadella ospita la quinta edizione di 'Art for Excellence' la manifestazione che associa l'eccellenza imprenditoriale piemontese ad opere inedite di artisti contemporanei ispirate alla storia, ai valori e alle peculiarità di ciascun marchio.

Quindici le aziende in mostra abbinate ad opere di altrettanti artisti per far conoscere le realtà d'impresa in modo creativo. "In 4 edizioni - spiega l'ideatrice, Sabrina Sottile - sono state coinvolte 75 imprese e altrettanti artisti che insieme hanno realizzato una collezione d'arte ammirata da oltre 25 mila visitatori. Novità di quest'anno la presenza, accanto ad alcune opere, di alcuni dei più preziosi prodotti dell'azienda abbinata".