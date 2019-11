Carioca: sbarca in India e in Cina

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Due collaborazioni commerciali fanno entrare Carioca in due delle principali economie emergenti: in India grazie all'accordo con Luxor e in Cina in 75.000 punti vendita con la partnership con M&G, entrambi leader del settore cancelleria nel proprio Paese.

Fondata alla metà degli Anni Cinquanta in provincia di Torino, Carioca diventa una delle aziende italiane leader nella produzione di articoli per colorare, scrivere e disegnare. Oggi è controllata da Zico Holding, che fa capo alla famiglia Toledo.

Lo stabilimento di Settimo Torinese è il principale polo produttivo, ma punta sempre di più all'internazionalizzazione: La nuova gestione nel 2015 chiude con un'esportazione dell'85%, in oltre 60 Paesi. Nel 2016 l'export è il 76%, continuando l'ascesa in altri Paesi, dalla Turchia al Sud America e al Medio Oriente. Nel 2018 si aggiungono otto nuovi mercati, dall'Azerbaijan alla Corea, anche grazie agli investimenti in più di 16 fiere internazionali di settore: da Dubai a Mosca, da Atene a Madrid.