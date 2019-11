Torino, piano straordinario per alberi

(ANSA) - TORINO, 5 NOV - Un milione di euro per gli alberi di Torino. E' quanto prevede un piano straordinario di ripristino e risanamento per gli alberi dei viali e dei giardini cittadini approvato oggi dalla Giunta comunale su proposta dell'assessore all'Ambiente Alberto Unia. L'intervento permetterà di mettere a dimora 500 nuovi alberi e di consolidarne e contenerne circa 2 mila 600 già presenti.

"Nell'ultimo decennio - sottolinea Unia - molti alberi sono stati abbattuti per vari motivi ed è quindi necessario intensificare l'opera di cura e sostituzione. Si tratta di un investimento a favore della salute dell'ambiente urbano e quindi dei cittadini, un intervento di grande efficacia per contenere gli effetti del cambiamento climatico e favorire la cura della qualità dell'aria".