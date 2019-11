Debutta 'Due dozzine di rose scarlatte'

(ANSA) - TORINO, 5 NOV - 'Due dozzine di rose scarlatte, in prima nazionale, inaugura questa sera al Teatro Alfieri di Torino(con repliche fino a 10 novembre) il cartellone Fiore all'occhiello. La commedia brillante, con ritmi serrati, nel nuovo allestimento di Torino Spettacoli è di Aldo De Benedetti, per la regia di Girolamo Angione. Protagonisti Miriam Mesturino, che viene dai successi goldoniani con 'La locandiera' e 'Un curioso accidente', Luciano Caratto e Simone Moretto. La scena è firmata da Cristina Hong Sang Hee e Jacopo Valsania, le musiche sono di Gabriele Bolletta.

I coniugi Alberto e Marina trascinano uno rapporto stantio e programmano una vacanza ciascuno per conto proprio, ma per un errore del fioraio arrivano a casa due dozzine di rose, che scatenano reazioni a catena.