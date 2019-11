A Torino Biennale Circular Economy & Art

(ANSA) - TORINO, 5 NOV - Nasce a Torino la Biennale internazionale sul tema dell'economia circolare per diffondere valori ambientali attraverso l'arte. Installazioni artistiche, performance e workshop fino al 7 gennaio, in varie sedi della città, in concomitanza con il Festival della tecnologia del Politecnico. "Vogliamo eliminare l'idea di rifiuto, trasformando e rimettendo in circolo ciò che è stato prodotto: un circolo virtuoso frutto di un nuovo modo di pensare e di vivere", spiega l'architetto Silvio Ferrero, tra i promotori.

Partecipano Castello di Rivoli, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Gam e Pav. Un progetto che ha il sostegno della Camera di Commercio, dell'Unione industriale, del Politecnico, di Intesa Sanpaolo, dell'Innovation Center, di Iren, Amiat, Smat e Its Tam di Biella, e il patrocinio della Città di Torino e della Regione. Le opere saranno presso Palazzo Reale, Palazzo Carignano, Fondazione Merz, grattacielo Intesa Sanpaolo, Politecnico, Palazzo Birago, le sedi Smat e Amiat.