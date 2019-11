Grassino ricorda i morti Thyssenkrupp

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - Apre con una scultura dedicata alle vittime della tragedia Thyssenkrupp la mostra dell'artista Paolo Grassino, a cura di Lorand Hegyl, a Palazzo Saluzzo Paesana fino al 30 novembre. Si chiama 'Lavoro rende morte' ed è stata realizzata appositamente per la mostra. Nella prima sala storica accoglie i visitatori 'Ciò che resta', grande teschio realizzato con un fitto ricamo utilizzando tubi in plastica flessibile per gli impianti elettrici. Nella sala adiacente, il nero, la Deriva di un'auto e di tutto ciò che vi è rimasto intrappolato trascinato dall'acqua, riportata in superficie dopo anni di abisso nei fondali di un fiume, emblema dell'incuria e dell'abuso sull'ambiente. Nella grande sala rossa il trittico Serie zero, tre argentee figure di fusione in alluminio.

Grassino, che ha partecipato a mostre internazionali, è autore della grande installazione Armilla del 2005 sulla facciata della Fondazione Palazzo Bricherasio a Torino. Nel 2000 la Gam gli ha dedicato una mostra personale.