Embraco, corteo a Torino l'11 novembre

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - I sindacati hanno organizzato per l'11 novembre una manifestazione dei lavoratori della ex Embraco. Lo stesso giorno è convocato alle 14,30 un tavolo all'Amma a Torino.

Un corteo partirà alle 11 dal Municipio e passerà davanti alla Regione Piemonte e alla Prefettura. "Vogliamo coinvolgere tutte le istituzioni. I lavori manifesteranno poi davanti all'Amma. Serve un nuovo progetto industriale credibile e in fretta. Le istituzioni devono fare il loro dovere", spiega Ugo Bolognesi della Fiom torinese.

I lavoratori oggi hanno di nuovo scioperato con un presidio ai cancelli a Riva di Chieri per chiedere al Mise di accelerare sulla revisione del piano industriale. Nell'ultimo incontro al ministero, il 23 ottobre, il gruppo Ventures, che è subentrato alla Whirlpool ma non ha ancora avviato alcuna produzione, ha assicurato che sarà cambiato l'amministratore delegato. "Non è successo nulla e comunque la proprietà è la stessa", dice Bolognesi. Un nuovo incontro al Mise è previsto a metà dicembre.