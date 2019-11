Disagi anagrafe, Ricca contro Appendino

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - Ancora disagi all'anagrafe di Torino, dove questa mattina è partito il sistema di erogazione delle carte d'identità anche senza prenotazione. A causa di un problema tecnico per circa un'ora e mezza il servizio è rimasto bloccato ed è ripartito intorno alle 9.30. "O Appendino risolve o deve andare a casa. I servizi base non sono sindacabili", attacca Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Torino.

Ricca parla di "un caos infinito che questa amministrazione non vuole risolvere, figlio delle colpe di un ex assessore diventato ministro senza essersi dimostrata nemmeno capace di garantire un servizio base ai torinesi. Anche l'accesso libero previsto per oggi è diventato un incubo per i cittadini e questa volta qualcuno deve rendere conto alla collettività di questa incapacità di gestione. Questa Giunta - conclude - dimostra di essere arrivata al capolinea. Appendino dica qualcosa e spieghi se pensa di essere capace di guidare la città. I torinesi sono esasperati".