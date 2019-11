Dal 30 novembre torna Artigiano in Fiera

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Qualità, autenticità, novità da tutta Italia e da tutto il mondo: l'Artigiano in Fiera, la rassegna delle arti e mestieri del mondo, ritorna a Milano per la 24ma edizione. Per 9 giorni al polo di Fieramilano Rho-Pero più di 3000 artigiani provenienti da oltre 100 Paesi diventano protagonisti con creazioni e prodotti tipici, tutti accomunate dalla manifattura d'eccellenza. La manifestazione, a ingresso gratuito con pass, sarà aperta al pubblico dal 30 novembre all'8 dicembre, dalle 10 alle 22.30.

Il pass gratuito necessario per accedere all'evento si può scaricare registrandosi al sito pass.artigianoinfiera.it dove sarà fornito via mail e permetterà l'ingresso gratuito per tutte le giornate della Fiera. Potrà essere conservato su smartphone, tablet o essere stampato su carta; inoltre sarà sempre disponibile e recuperabile sul proprio account.