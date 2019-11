Brucia ex stabilimento Fonti S. Maurizio

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 4 NOV - L'ex stabilimento delle Fonti San Maurizio a Roccaforte Mondovì è in fiamme: il fuoco sta divorando la struttura fino al tetto. Nessuna persona è coinvolta, ma è stata evacuata un'abitazione nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco da Cuneo, Mondovì e Morozzo, e anche i Carabinieri.

Secondo i primi accertamenti il rogo si sarebbe sviluppato a partire dalla tarda mattinata. Testimoni avrebbe detto di aver visto del fumo, ma l'allarme è scattato solo nel tardo pomeriggio.

Ignote per ora le cause dell'incendio. Lo stabilimento era fermo e abbandonato da anni, forse però alcuni accessi non erano sigillati.