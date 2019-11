Bolaffi, asta opere Boetti e Carol Rama

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - Dalle opere di Alighiero Boetti al design di Gio Ponti passando per gli scatti di Nobuyoshi Araki e alle litografie di Joan Mirò. Sono oltre 550 le opere, provenienti da prestigiose collezioni, che Bolaffi vende all'asta mercoledì 6 novembre a Torino. In catalogo arte italiana e internazionale del XX secolo storicizzato nelle sue principali espressioni - dalla fotografia e il design alla pittura e i multipli - con alcune incursioni nel XXI secolo.

Top lot due importanti lavori di Alighiero Boetti: il grande arazzo "1978", opera iconica dell'ultimo anno dell'avventura in Afghanistan, del valore superiore ai 165 mila euro; e "Aerei" un trittico con una esplosione di aerei sullo sfondo di un cielo/mare di onde d'inchiostro blu (stima 145-165 mila euro).

All'incanto anche 'On the road' di Carol Rama (60-80 mila euro), tre opere di Felice Casorati e un'importante opera di Ugo Nespolo. L'asta propone anche un ricco insieme di oggetti di design e di fotografie d'autore.