Asta oggetti smarriti aeroporto Torino

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - Torna l'asta degli oggetti smarriti dai passeggeri presso Torino Airport. La vendita all'incanto si terrà domani, martedì 5 novembre alle 10 nei locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Torino, in Strada Settimo.

Sono 193 i lotti che verranno battuti al miglior offerente secondo la formula del 'visto e piaciuto'. Gli oggetti all'incanto provengono dall'Ufficio Oggetti Smarriti e sono stati rinvenuti in ambito aeroportuale, senza i proprietari li reclamassero entro un anno.

Il valore commerciale con cui i 193 lotti verranno battuti è stato determinato da Ifir Piemonte Istituto Vendite Giudiziarie di Torino e costituirà la base d'asta. Tra i lotti spiccano quelli dedicati ai dispositivi elettronici, come smartphone, tablet e ebook, oltre a notebook, consolle per videogiochi e macchine fotografiche. Non mancano i capi d'abbigliamento e gli accessori da viaggio, come trolley, valigie, borse e zaini. Trai lotti anche orologi, occhiali da vista e da sole, e oggetti preziosi tra cui anelli e collane d'oro.