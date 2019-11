Ad Asti la Fiera regionale del tartufo

(ANSA) - ASTI, 4 NOV - "Asti profuma d'autunno" è lo slogan scelto dal Comune di Asti per lanciare la Fiera regionale del tartufo, in programma in città dal 15 al 17 novembre. Lo ha annunciato il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, in occasione della presentazione della Fiera in municipio.

Oltre alle bancarelle dei preziosi funghi ipogei e dei prodotti enogastronomici, "tra le iniziative in programma - afferma l'assessore al Turismo del Comune di Asti, Loretta Bologna - una scuola di Alta Formazione per giovani trifulao alla tartufaia didattica del parco Rio Crosio, in collaborazione con la Cia di Asti, l'associazione Trifulao astigiani e monferrini per gli alunni di una scuola astigiana".

Il 16 novembre la chef Mariuccia Borio riceve il premio 'Stella astigiana' per i 30 anni consecutivi di stella Michelin.

Il 17 novembre 'sfida per chi ha naso' a palazzo civico, premi ai migliori cercatori di tartufo e a chi indovinerà il peso.