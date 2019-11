Museo dell'Auto set per i Rock Alchemist

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - Il Museo dell'Automobile di Torino si trasforma in set per i Rock Alchemist. La band torinese ha girato le immagini del suo ultimo singolo, Cars, nella Piazza, la corte interna coperta cuore del Museo, frutto della trasformazione attuata dall'Architetto Cino Zucchi. Location perfetta per un video che ripercorre la storia dell'automobile, dai primi modelli di fine Ottocento alle concept dal design futuristico.

Le immagini delle auto sono intervallate dalle suggestive riprese della band nella Piazza, con la partecipazione del ballerino Juan Luiz Ruiz, che propone una coreografia originale nella sala Autorino.

I Rock Alchemist sono da tempo legati al mondo del Motorsport. Cars è il secondo singolo estratto dal loro ultimo lavoro, Elements, pubblicato dall'etichetta discografica finlandese Lion Music. Il Mauto si conferma con questa iniziativa uno dei musei automotive più famosi al mondo, sempre pronto a ospitare iniziative capaci di raccontare il contributo dell'automobile allo sviluppo della società.