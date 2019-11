Fiera Libro Arte Torino, +9% visitatori alla terza edizione

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Ingressi in aumento a Flat - Fiera Libro Arte Torino, l'appuntamento internazionale dedicato al libro d'arte e d'artista ideato da Chiara Caroppo e Mario Petriccione che ha chiuso oggi i battenti alla Nuvola Lavazza.

Gli ingressi nei tre giorni d'apertura sono stati 4.271, il 9% in più rispetto alla seconda edizione. In aumento anche i giornalisti, 290, di cui il 25% provenienti dall'estero, mentre i canali social hanno raggiunto più di 40 mila persone al giorno.

Grazie alla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT sono stati acquisiti 32 libri - pari a un valore commerciale di 17.500 euro - che entrano a fare parte del Fondo Giorgio Maffei presso la GAM Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino.

La seconda edizione del Premio FLAT- Fondazione Arte CRT è stato assegnato al progetto editoriale Taxonomy of The Barricade.

Image Acts of Political Authority in May 1968 di Wolfgang Scheppe proposto da NERO Editions, che verrà realizzato in occasione dell'edizione 2020 della fiera. (ANSA).