De Ligt "Contento per vittoria e gol"

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - "Molto contento per la vittoria e per il mio primo gol". Matthijs de Ligt festeggia su Instagram il successo della Juventus nel derby della Mole grazie a un suo gol, partita in cui non sono mancate le polemiche per l'ennesimo tocco di mano in area del giovane difensore olandese, non sanzionato da Doveri. "Ora guardiamo avanti al prossimo incontro", aggiunge il difensore.

Una vittoria che capitan Bonucci celebra sui social con "Torino è bianconera", a commento della carrellata di foto che il difensore ha postato su Instagram scattate durante la partita. Primo derby torinese e prima vittoria per Aaron Ramsey, subentrato a partita in corso al posto di uno spento Bernardeschi. "Il derby della Mole è bianconero - il post del gallese -. Grande vittoria ragazzi".