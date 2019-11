Arte: 17mila visitatori a Flashback,successo la 7/a edizione

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Chiude con oltre 17mila visitatori la 7/a edizione di Flashback. Gallerie italiane e internazionali hanno messo in vetrina nel weekend, al Pala Alpitour di Torino, pezzi pregiati d'arte moderna. Modigliani, Leonor Fini, Matai, Kentridge. Ma pure Canova e tanto antiquariato. "Siamo super contente - affermano Stefania Poddighe e Ginevra Pucci, direttrici della fiera - Le gallerie hanno fatto un lavoro fantastico sulle opere e sul loro storytelling, abbiamo percepito un pubblico sempre più appassionato".

La formula di Flashback si è riconfermata così un unicum, che unisce il mercato dell'arte a un programma culturale di promozione dell'arte stessa, con exhibition, talk, sound, video e food. Il tutto, inserito in un percorso di visita che ha previsto ampi spazi tra gli stand, e quindi tra le opere, così da offrire a collezionisti e visitatori la miglior esperienza e fruizione. Ed ora "l'ottavo capitolo di Flashback scalpita già per proseguire - concludono le direttrici - nel racconto dell'arte". (ANSA).