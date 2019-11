Amazzonia, mostra ai Musei Vaticani

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - Voluta dai Missionari della Consolata per accompagnare il dibattito sul futuro dell'Amazzonia, in occasione del recente Sinodo dei Vescovi, la mostra Mater Amazonia The deep breath of the world è stata commissionata alla società torinese Mediacor, leader negli allestimenti multimediali di mostre e musei.

Allestita negli spazi del Museo Etnologico Vaticano, nel complesso dei Musei Vaticani, ospita 120 oggetti che si alternano a filmati e scatti fotografici messi a disposizione dai musei missionari di Torino, Assisi, Colle Don Bosco, Parma.

Mater Amazonia si sviluppa attraverso tre ambienti della vita quotidiana: la foresta, il fiume, la maloca (la casa comunitaria). Proiezioni, luci e suoni aiutano il visitatore a immergersi nei paesaggi amazzonici per un confronto con la realtà dei problemi e delle tragedie che sconvolgono quella terra e toccano quindi l'intero Pianeta. Aperta fino all'11 gennaio, Mater Amazonia è stata visitata in anteprima e apprezzata da Papa Francesco e dai vescovi del Sinodo.