Sarri, abbiamo fatto partita aggressiva

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Era una partita difficile, era prevedibile che loro giocassero su grandissimi livelli di intensità, il rischio di essere trascinati in una partita non adattissima a noi c'era. Abbiamo fatto una partita aggressiva, qualcosa è mancato a livello di palleggio, ma non abbiamo concesso molto e abbiamo comunque avuto le nostre 4-5 palle gol". Così Maurizio Sarri dopo il derby vinto contro il Torino.

"Penso che il turn over sia estremamente importante - aggiunge il tecnico della Juve -. Anche questa sera avevamo giocatori che venivano da una lunga serie di partite, Higuain aveva fatto qualche giorno di inattività, idem Douglas Costa e Ramsey. È chiaro che nel momento in cui i nostri erano stanchi ci hanno fatto la differenza. Se queste rotazioni non le ho fatte con altri organici vuol dire che non me lo consentivano".